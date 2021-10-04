В Томской области выявили 88 случаев COVID-19 за сутки

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В Томской области за минувшие 24 часа ещё 88 пациентам поставили диагноз «коронавирусная инфекция».
В Томской области выявили 88 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Из медучреждений за сутки выписали 51 пациента.

За всё время в регионе зарегистрировали 44 019 случаев заболевания, при этом 36 820 пациентов выздоровели. Число летальных исходов в регионе за время пандемии достигло 568.

Наряду с этим за прошедшие сутки в Оренбургской области выявили 358 случаев инфицирования, сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 78 803 человека. Выздоровели за минувшие сутки 365 оренбуржцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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