В Томской области выявили 88 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Из медучреждений за сутки выписали 51 пациента.
За всё время в регионе зарегистрировали 44 019 случаев заболевания, при этом 36 820 пациентов выздоровели. Число летальных исходов в регионе за время пандемии достигло 568.
Наряду с этим за прошедшие сутки в Оренбургской области выявили 358 случаев инфицирования, сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.
Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 78 803 человека. Выздоровели за минувшие сутки 365 оренбуржцев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.