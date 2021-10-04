В Томской области выявили 88 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области за минувшие 24 часа ещё 88 пациентам поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Из медучреждений за сутки выписали 51 пациента.

За всё время в регионе зарегистрировали 44 019 случаев заболевания, при этом 36 820 пациентов выздоровели. Число летальных исходов в регионе за время пандемии достигло 568.

Наряду с этим за прошедшие сутки в Оренбургской области выявили 358 случаев инфицирования, сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 78 803 человека. Выздоровели за минувшие сутки 365 оренбуржцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на прошлой неделе в 67 российских регионах наблюдался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.