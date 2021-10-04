В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали более 243 тыс. человек.
В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

Как добавил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 1049 мест, из которых 877 с кислородом и 126 с ИВЛ.

Выполнено более 1,26 млн ПЦР-тестов.

«Особенность этого эпидсезона заключается в том, что циркулирует и грипп, и COVID-19. Крайне необходимо защитить себя и привиться. Как поведёт себя вирус в этом году, пока неизвестно», — уточнил Панычев.

А в Пермском крае вакцинацию прошли 771,1 тыс. жителей. Оба компонента вакцины получили 635 тыс., передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала иммунизации в край поступило 1 148 479 комплектов вакцин.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.

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