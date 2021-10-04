В Мурманской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Nord-News.
Как добавил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 1049 мест, из которых 877 с кислородом и 126 с ИВЛ.
Выполнено более 1,26 млн ПЦР-тестов.
«Особенность этого эпидсезона заключается в том, что циркулирует и грипп, и COVID-19. Крайне необходимо защитить себя и привиться. Как поведёт себя вирус в этом году, пока неизвестно», — уточнил Панычев.
А в Пермском крае вакцинацию прошли 771,1 тыс. жителей. Оба компонента вакцины получили 635 тыс., передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
С начала иммунизации в край поступило 1 148 479 комплектов вакцин.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.