В Омской области выявили 366 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области выявили 366 случаев коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 153 жителя.
В Омской области выявили 366 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 85 927, выздоровевших — 66 487.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 337 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 206 человек, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 84 379 жителей, выздоровели — 73 894.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.

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