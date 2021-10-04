В Омской области выявили 366 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области выявили 366 случаев коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 153 жителя.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 85 927, выздоровевших — 66 487.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 337 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились при этом 206 человек, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 84 379 жителей, выздоровели — 73 894.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.