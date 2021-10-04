В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

Так, для заболевших COVID-19 в городе работают 16 стационаров на 6852 места. Свободно 26,31% от этого числа.

На лечении в стационарах находятся 5648 пациентов.

Также стало известно, что в Челябинской области большинство пациентов ковидных госпиталей не делали прививку от коронавируса, передаёт URA.RU.

«В регионе 94% госпитализированных пациентов не прививались от коронавирусной инфекции. Мы видим, что количество людей, заболевших после прививки, намного меньше. И эти больные переносят болезнь легче, чем непривитые», — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.