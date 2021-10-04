Терапевт Чернышова рассказала о мерах профилактики ОРВИ после перенесённого COVID-19

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о мерах профилактики ОРВИ после перенесённого COVID-19.

«Естественно, людям после любого перенесённого тяжёлого заболевания, не только после коронавируса, нужно быть очень аккуратными. Меры предосторожности здесь абсолютно те же самые», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также необходимо ежедневно бывать на свежем воздухе, но не в местах скопления людей. Одеваться следует по погоде, отметила Чернышова.

«Витаминные комплексы, поливитамины не рекомендую к самостоятельному назначению. Нужно выяснить текущий уровень витаминов в организме, сдать анализы и при обнаружении дефицита уже по назначению врача этот пробел восполнить», — пояснила терапевт.

Кроме того, она советует есть больше свежих продуктов с минимальной кулинарной обработкой или в сыром виде.

«Подойдут овощи разных цветов: чем богаче будет палитра потребляемых продуктов, тем больше иммунитет получит разных питательных необходимых веществ. Сейчас есть тыква, цуккини, брокколи, болгарские перцы. Нужно питаться разнообразно», — сообщила она.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.