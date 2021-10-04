Роспотребнадзор не вводил новых ограничений на проведение массовых мероприятий

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Новых ограничений на проведение массовых мероприятий в российских регионах в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор не вводил новых ограничений на проведение массовых мероприятий
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Отмечается, что решения о проведении массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию.

«Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — приводит ТАСС заявление.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».

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