Роспотребнадзор не вводил новых ограничений на проведение массовых мероприятий

Новых ограничений на проведение массовых мероприятий в российских регионах в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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РИА Новости

Отмечается, что решения о проведении массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. «Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — приводит ТАСС заявление. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».