В Подмосковье 95% госпитализированных с COVID-19 не сделали прививку

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с зампредами региона сообщил, что более 95% пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в регионе, не прошли вакцинацию от COVID-19.
В Подмосковье 95% госпитализированных с COVID-19 не сделали прививку
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

«Видим, что на ИВЛ и при госпитализации — более 95% людей, которые не привились. Поэтому выбор в пользу вакцинации очевиден. Но жизнь так устроена, что не все до сих пор решились на это мероприятие. Поэтому работу будем продолжать. У нас ещё сезонные ОРВИ и заболевания», — сказал Воробьёв.

Также губернатор добавил, что вместе с главами округов правительство будет оказывать поддержку медикам.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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