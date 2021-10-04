В Волгоградской области выявили 366 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 366 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 93 514.

Тем временем в Краснодарском крае зарегистрировали 222 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 74 807 жителей края. Из больниц при этом выписаны 54 203 человека, в том числе 145 за последние сутки.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.