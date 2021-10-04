В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших в крае достигло 103 584. В больницах остаются 4225 пациентов.
Доля свободного коечного фонда оценивается в 9,1%.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 196 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Из медучреждений выписали 58 человек.
Всего в городе заболели 31 395 жителей.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.