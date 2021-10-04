В Тверской области подтвердили 249 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области подтвердили 249 случаев коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 265 человек.
В Тверской области подтвердили 249 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии заболели 67 685 жителей региона, выздоровели 59 460 человек.

Кроме того, стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 1 088 887 граждан, в том числе 3110 за минувшие 24 часа.

Обе прививки сделали 953 968 жителей региона, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.

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