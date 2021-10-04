В Нижегородской области зарегистрировали 596 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 596 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 172 тыс. Из больниц выписаны почти 157 тыс. жителей, в том числе 448 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что две школы в Симферополе закрылись на карантин из-за COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С сегодняшнего дня по предписанию Роспотребнадзора закрыли школы №2 и №17 на карантин. Дети переведены на дистанционное обучение», — уточнили в пресс-службе.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.