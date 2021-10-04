В Татарстане выявили 70 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 70 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболел 27 331 житель. Общее число выздоровевших достигло 23 358 человек. За минувшие 24 часа из больниц выписаны 27 человек.

Наряду с этим стало известно, что в Тольятти появятся дополнительные места для пациентов с COVID-19, передаёт sova.info со ссылкой на городскую администрацию.

Так, под ковидный госпиталь перепрофилируют инфекционное отделение в Шлюзовом.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.