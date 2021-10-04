В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новосибирской области выявили 165 случаев COVID-19 за последние сутки. Из больниц при этом выписали 37 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в области заболели 64 217 человек, выздоровели 50 769 граждан.

В инфекционные стационары с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы на данный момент 2020 пациентов.

Наряду с этим стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от COVID-19 прошли 635 311 жителей, передаёт RIA56.

В регионе открыты 77 прививочных пунктов, также работают 38 мобильных бригад.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.