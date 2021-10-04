Ортопед дала рекомендации работающим за компьютером

Врач-ортопед салона «Ортека» Елена Пастарнак дала рекомендации гражданам, работающим за компьютером.

«Если мы долго сидим и смотрим в монитор, то мы неправильно держим голову. В таком положении голова наклонена вперёд, и от этого напрягаются мышцы шеи, что вызывает нарушение кровообращения в шейном отделе и провоцирует головную боль и плохое самочувствие. Кроме того, в таком положении мы сводим плечи и сутулимся», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам Пастарнак, при работе за компьютером спину нужно держать ровно, в естественном положении, не задирать или опускать голову, монитор должен быть на уровне глаз.

При этом, как отметила специалист, плечи желательно расслабить. Локти должны находиться под углом от 90 до 120 градусов.

«Для поддержки позвоночника стоит поставить стопы ног на поверхность пола, а не класть ногу на ногу», — сказала эксперт.

Пастарнак также посоветовала хотя бы один раз в час вставать из-за стола и двигаться не меньше минуты, чтобы размяться.

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