На Ставрополье более 721 тысячи человек привились от COVID-19
- Reuters
Об этом пишет pobeda26.ru.
По словам Владимирова, первый компонент вакцины уже получили более 721 тыс. человек. Полностью завершили иммунизацию почти 682 тыс. жителей края.
В Приморском крае также продолжается вакцинация от COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia.
Более 420 тыс. жителей привились первым компонентом, при этом полностью завершили иммунизацию почти 370 тыс. человек. Это около 30% от плана региона по вакцинации.
Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 25 781 случай коронавируса. Накануне сообщалось о 25 769 заболевших.