На Ставрополье более 721 тысячи человек привились от COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о ходе прививочной кампании от коронавирусной инфекции в регионе.
На Ставрополье более 721 тысячи человек привились от COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет pobeda26.ru.

По словам Владимирова, первый компонент вакцины уже получили более 721 тыс. человек. Полностью завершили иммунизацию почти 682 тыс. жителей края.

В Приморском крае также продолжается вакцинация от COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia.

Более 420 тыс. жителей привились первым компонентом, при этом полностью завершили иммунизацию почти 370 тыс. человек. Это около 30% от плана региона по вакцинации.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 25 781 случай коронавируса. Накануне сообщалось о 25 769 заболевших.

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