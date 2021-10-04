На Ставрополье более 721 тысячи человек привились от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о ходе прививочной кампании от коронавирусной инфекции в регионе.

Об этом пишет pobeda26.ru.

По словам Владимирова, первый компонент вакцины уже получили более 721 тыс. человек. Полностью завершили иммунизацию почти 682 тыс. жителей края.

В Приморском крае также продолжается вакцинация от COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia.

Более 420 тыс. жителей привились первым компонентом, при этом полностью завершили иммунизацию почти 370 тыс. человек. Это около 30% от плана региона по вакцинации.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 25 781 случай коронавируса. Накануне сообщалось о 25 769 заболевших.