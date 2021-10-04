В Курской области зарегистрировали 225 случаев COVID-19 за сутки

В Курской области зарегистрировали 225 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе заболели 58 514 жителей.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1880 пациентов.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 392 случая коронавируса за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 99 093, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом можно.