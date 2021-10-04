В Удмуртии выявили 276 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 276 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 276 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске (142 человека), а также в Глазове и Воткинске.

Выздоровели за минувшие 24 часа 192 жителя.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 354 случая COVID-19 за сутки. Выписаны 147 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число выздоровевших в регионе за время пандемии достигло 68 460.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболеть одновременно и гриппом, и коронавирусом возможно.

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