Подозреваемого в убийстве студенток в Гае задержали при попытке угона машины

Подозреваемого в убийстве трёх девушек под Оренбургом задержали при попытке угона автомобиля, сообщили РИА Новости в УМВД по Оренбургской области.

«Подозреваемого в убийстве трёх девушек в оренбургском Гае задержали при попытке угона автомобиля, подтверждаем», — сказали там.

В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. По данным источника агентства, подозреваемый задержан в Орске.

Вечером 3 октября стало известно о задержании подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае в Оренбургской области.

Как ранее установили полицейские и следователи, подозреваемый — Александр Лазарев 1991 года рождения, ранее он уже был судим.

Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома. На телах обнаружили признаки насильственной смерти.

Девушки прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.