Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбуржье
- © СУ СК по Оренбургской области
«Да, задержали», — сказала собеседница агентства.
Ранее следователи и полицейские установили личность подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае.
Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома. На телах обнаружили признаки насильственной смерти. Им было 17, 18 и 19 лет.
Девушки прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.