Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбуржье

Подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае в Оренбургской области Александр Лазарев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Да, задержали», — сказала собеседница агентства.

Ранее следователи и полицейские установили личность подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае.

Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома. На телах обнаружили признаки насильственной смерти. Им было 17, 18 и 19 лет.

Девушки прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.