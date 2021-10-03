Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбуржье

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RT
Подозреваемый в убийстве трёх девушек в Гае в Оренбургской области Александр Лазарев задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Задержан подозреваемый в убийстве девушек в Оренбуржье
  • © СУ СК по Оренбургской области

«Да, задержали», — сказала собеседница агентства.

Ранее следователи и полицейские установили личность подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае.

Убитых девушек нашли утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома. На телах обнаружили признаки насильственной смерти. Им было 17, 18 и 19 лет.

Девушки прибыли из Башкирии, проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений.

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