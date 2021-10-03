Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением собак в подмосковном приюте
- РИА Новости
«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 ещё тяжёлые, приблизительно собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли», — сказала ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич.
Большую часть животных удалось спасти благодаря государственным городским ветслужбам, отметила она.
«Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию», — отметила Силич.
Анализы крови, корма, экспертиза и анализы после вскрытия будут готовы не раньше вторника, 5 октября, добавила она.
«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учёл дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется «Наш дом», пострадал приют «Лесной» здесь в Подмосковье», — отметила директор приюта.
Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила агентству, что ведомство установит обстоятельства произошедшего.
В декабре 2020 года в Иркутске в ночь на 28 декабря сгорел собачий приют. В нём находились около 30 больных животных.