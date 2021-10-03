Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением собак в подмосковном приюте

В подмосковном Чехове в приюте «Лохматая душа» отравились около 150 собак, 16 из них скончались. Точная причина отравления пока не установлена, прокуратура уже начала проверку по этому поводу.

«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 ещё тяжёлые, приблизительно собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли», — сказала ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич.

Большую часть животных удалось спасти благодаря государственным городским ветслужбам, отметила она.

«Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию», — отметила Силич.

Анализы крови, корма, экспертиза и анализы после вскрытия будут готовы не раньше вторника, 5 октября, добавила она.

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учёл дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется «Наш дом», пострадал приют «Лесной» здесь в Подмосковье», — отметила директор приюта.

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила агентству, что ведомство установит обстоятельства произошедшего.

В декабре 2020 года в Иркутске в ночь на 28 декабря сгорел собачий приют. В нём находились около 30 больных животных.