В Иркутском приюте для собак произошёл пожар

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В Иркутске в ночь на 28 декабря сгорел собачий приют. В нём находились около 30 больных животных.
В Иркутском приюте для собак произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Среди людей пострадавших нет.

Эвакуированы 25 собак. Как минимум одна погибла, ещё несколько получили ожоги.

Полностью выгорели ветеринарный блок и дом, в котором жила семья владельца приюта.

По версии сотрудников приюта, причиной возгорания мог стать поджог. Ранее животные были перевезены туда из другого приюта, где с ними жестоко обращались.

В декабре 2018 года приют для бездомных животных сгорел на северо-западе Москвы.

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