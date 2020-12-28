В Иркутском приюте для собак произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Среди людей пострадавших нет.
Эвакуированы 25 собак. Как минимум одна погибла, ещё несколько получили ожоги.
Полностью выгорели ветеринарный блок и дом, в котором жила семья владельца приюта.
По версии сотрудников приюта, причиной возгорания мог стать поджог. Ранее животные были перевезены туда из другого приюта, где с ними жестоко обращались.
В декабре 2018 года приют для бездомных животных сгорел на северо-западе Москвы.