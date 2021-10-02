В России за сутки выявили 25 219 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 25 219 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 24 522 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 25 219 случаев коронавируса
  • РИА Новости

За всё время пандемии в России подтвердили 7 560 767 случаев COVID-19.

За сутки выписаны 17 852 человека после COVID-19, за всё время — 6 710 574.

Накануне были выписаны 19 955 человек.

За сутки зафиксировано 886 летальных исходов. Накануне в России за сутки скончались 887 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число смертей выросло до 209 028. 

Ранее сообщалось, что госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге с 1 октября откроет для пациентов с коронавирусом почти тысячу коек.

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