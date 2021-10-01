В России четвёртый день подряд фиксируется максимум смертей от коронавируса

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В России за сутки скончались 887 человек с подтверждённым коронавирусом. В стране четвёртый день подряд фиксируется суточный максимум по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
В России четвёртый день подряд фиксируется максимум смертей от коронавируса
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число летальных случаев достигло 208 142. 

Накануне было зафиксировано 867 летальных исходов.

За сутки в России выявили 24 522 случая заболевания коронавирусом. Днём ранее сообщалось о 23 888 заболевших.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране из-за роста числа заболевших COVID-19 наступает сложный период.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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