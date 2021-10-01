В России четвёртый день подряд фиксируется максимум смертей от коронавируса

В России за сутки скончались 887 человек с подтверждённым коронавирусом. В стране четвёртый день подряд фиксируется суточный максимум по числу летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Reuters