В России четвёртый день подряд фиксируется максимум смертей от коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Общее число летальных случаев достигло 208 142.
Накануне было зафиксировано 867 летальных исходов.
За сутки в России выявили 24 522 случая заболевания коронавирусом. Днём ранее сообщалось о 23 888 заболевших.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране из-за роста числа заболевших COVID-19 наступает сложный период.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.