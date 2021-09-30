Голикова: в России из-за подъёма заболеваемости COVID-19 наступает сложный период

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране из-за роста числа заболевших COVID-19 наступает сложный период.

«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъём заболеваемости. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — приводит ТАСС её слова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.