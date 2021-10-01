В Петербурге увеличат почти на тысячу число коек для пациентов с COVID-19

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Госпиталь для ветеранов войн Санкт-Петербурге с 1 октября откроет для пациентов с коронавирусом почти тысячу коек.
В Петербурге увеличат почти на тысячу число коек для пациентов с COVID-19
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 988 коек», — приводит Интерфакс сообщение городского комитета по здравоохранению.

Стационар-трансформер госпиталя, который открылся в конце прошлого года, продолжит принимать ковидных пациентов.

Утром 30 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге в течение суток выявлено 2077 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее было зафиксировано 1933 случая.

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