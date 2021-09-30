В Петербурге выявили более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Общее число случаев заболевания в городе, выявленных за время эпидемии, составило 620 717.
Число заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило отметку в 2 тыс. второй раз за пять дней.
Также за сутки в городе выздоровели после коронавируса 1926 человек, скончались 56.
В Москве за сутки выявили 3998 новых случаев COVID-19.
Всего в России за 24 часа выявили 23 888 случаев коронавируса.
Также за сутки в стране подтверждено 867 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, что является антирекордом.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.