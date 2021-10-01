Диетолог Круглова дала советы по употреблению полуфабрикатов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по употреблению полуфабрикатов.

«Нужно ориентироваться на норму употребления соли в день. Для людей старшего поколения — это не более 5 г, среднего — до 6 г. У детей — до 2—3 г в день в зависимости от возраста. В 100—150 г котлет и пельменей содержится примерно один грамм соли», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, понятно, что у человека в рационе есть и другие продукты, содержащие соль, поэтому, если съесть больше котлет или пельменей, есть риск перебрать норму по соли, что не очень хорошо с точки зрения здоровья пищеварительной системы.

«Кроме того, происходит задержка жидкости, что влечёт за собой отёки. Поэтому после употребления полуфабриката можно есть только овощи и фрукты, молочные и зерновые продукты», — отметила Круглова.

Как считает диетолог, избегать полуфабрикаты нужно тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с почками.

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