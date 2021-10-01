В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Мурманской области выявили 164 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 72 660. Выздоровели 55 164 жителя.

В регионе проведено 1 157 102 теста на коронавирус.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выделено 3560 коек для пациентов с COVID-19, из них свободно 23%.

По поручению главы региона Владимира Владимирова, в ближайшее время будет развёрнуто дополнительно 500 мест, передаёт pobeda26.ru.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.