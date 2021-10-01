В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в области достигло 72 660. Выздоровели 55 164 жителя.
В регионе проведено 1 157 102 теста на коронавирус.
Также стало известно, что в Ставропольском крае выделено 3560 коек для пациентов с COVID-19, из них свободно 23%.
По поручению главы региона Владимира Владимирова, в ближайшее время будет развёрнуто дополнительно 500 мест, передаёт pobeda26.ru.
Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.