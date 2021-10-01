В Кировской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области пострадали пять человек. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

«В пятницу в 17:50 в Юрьянском районе на 8-м км федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение автомобилей Citroën и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили пять человек», — говорится в сообщении на странице управления в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что по факту ДТП начата проверка.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области.