В Кировской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек

Короткая ссылка
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области пострадали пять человек. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.
В Кировской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек
  • РИА Новости

«В пятницу в 17:50 в Юрьянском районе на 8-м км федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение автомобилей Citroën и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили пять человек», — говорится в сообщении на странице управления в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что по факту ДТП начата проверка.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить