В Кировской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали пять человек
- РИА Новости
«В пятницу в 17:50 в Юрьянском районе на 8-м км федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение автомобилей Citroën и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили пять человек», — говорится в сообщении на странице управления в соцсети ВКонтакте.
Отмечается, что по факту ДТП начата проверка.
Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области.