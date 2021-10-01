Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области

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В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области погибли четыре человека.
Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области
  • РИА Новости

Из сообщения регионального управления МВД России следует, что инцидент произошёл 1 октября около 02:50 на 327 км ФАД М-7.

«По предварительной информации, столкнулись большегруз и микроавтобус. По состоянию на 04:00 известно о четырёх погибших и пяти пострадавших», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работает полиция экстренные службы.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате аварии в Кабардино-Балкарии. По факту случившегося организована проверка.

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