Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области
- РИА Новости
Из сообщения регионального управления МВД России следует, что инцидент произошёл 1 октября около 02:50 на 327 км ФАД М-7.
«По предварительной информации, столкнулись большегруз и микроавтобус. По состоянию на 04:00 известно о четырёх погибших и пяти пострадавших», — говорится в заявлении.
На месте происшествия работает полиция экстренные службы.
Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате аварии в Кабардино-Балкарии. По факту случившегося организована проверка.