Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области погибли четыре человека.

Из сообщения регионального управления МВД России следует, что инцидент произошёл 1 октября около 02:50 на 327 км ФАД М-7.

«По предварительной информации, столкнулись большегруз и микроавтобус. По состоянию на 04:00 известно о четырёх погибших и пяти пострадавших», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работает полиция экстренные службы.

Ранее стало известно о гибели четырёх человек в результате аварии в Кабардино-Балкарии. По факту случившегося организована проверка.