В Башкирии подтвердили 452 случая COVID-19 за сутки

В Башкирии подтвердили 452 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее количество заболевших в республике превысило 67 тыс.

Вакцинацию прошли почти 1,3 млн жителей. Оба компонента вакцины получили около 1,2 млн граждан.

Тем временем в правительстве Кировской области состоялось заседание, посвящённое предупреждению распространения COVID-19, передаёт progorod43.

По данным на 1 октября, на лечении находятся 12 тыс. человек.

Вакцины имеются в достаточном количестве. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках, также доступны мобильные и круглосуточные пункты.

Как отметили в оперштабе, важно продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.