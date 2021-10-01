В Башкирии подтвердили 452 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на оперативный штаб.
Общее количество заболевших в республике превысило 67 тыс.
Вакцинацию прошли почти 1,3 млн жителей. Оба компонента вакцины получили около 1,2 млн граждан.
Тем временем в правительстве Кировской области состоялось заседание, посвящённое предупреждению распространения COVID-19, передаёт progorod43.
По данным на 1 октября, на лечении находятся 12 тыс. человек.
Вакцины имеются в достаточном количестве. Пункты вакцинации работают во всех поликлиниках, также доступны мобильные и круглосуточные пункты.
Как отметили в оперштабе, важно продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.
Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.