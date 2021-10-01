В Ростовской области зарегистрировали 496 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зарегистрировали 496 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области зарегистрировали 496 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего в регионе за время пандемии заболели 139 123 человека, выздоровели — 120 тыс.

На лечении в больницах находятся 4267 пациентов.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 322 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Из больниц выписаны 204 жителя.

Общее число заболевших в регионе достигло 83 378, выздоровевших — 73 277.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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