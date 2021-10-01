Диетолог Соломатина назвала допустимую ежедневную дозу кофе

Диетолог Елена Соломатина в Международный день кофе, который отмечают 1 октября, рассказала, какое количество напитка можно выпивать ежедневно без последствий для здоровья.

В беседе с телеканалом «360» диетолог отметила, что в день можно выпивать до четырёх чашек кофе. Тем не менее некоторым людям лучше отказаться от его употребления вовсе.

«Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм», — объяснила Соломатина.

Также кофе не рекомендован тем, у кого есть заболевания со стороны нервной системы, например повышенная возбудимость.

По словам Соломатиной, кофе придётся исключить и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью.

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