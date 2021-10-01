Диетолог Соломатина назвала допустимую ежедневную дозу кофе
- Pixabay
В беседе с телеканалом «360» диетолог отметила, что в день можно выпивать до четырёх чашек кофе. Тем не менее некоторым людям лучше отказаться от его употребления вовсе.
«Если в данный момент артериальное давление повышено, то стоит отказаться от кофе, поскольку не нужно тонизировать организм», — объяснила Соломатина.
Также кофе не рекомендован тем, у кого есть заболевания со стороны нервной системы, например повышенная возбудимость.
По словам Соломатиной, кофе придётся исключить и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, связанными с повышенной кислотностью.
Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.