В Кировской области выявили 144 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 144 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечение проходят 7655 пациентов, в больницах — 4471.

Выздоровели за минувшие 24 часа 303 человека.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки зарегистрировали 249 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«По состоянию на 1 октября в регион нарастающим итогом поступило 471 819 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 328 263 человека, полностью завершил вакцинацию 309 141 житель области», — рассказали в штабе.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.