В Кировской области выявили 144 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области выявили 144 случая коронавируса за сутки.
В Кировской области выявили 144 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На дому лечение проходят 7655 пациентов, в больницах — 4471.

Выздоровели за минувшие 24 часа 303 человека.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки зарегистрировали 249 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«По состоянию на 1 октября в регион нарастающим итогом поступило 471 819 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 328 263 человека, полностью завершил вакцинацию 309 141 житель области», — рассказали в штабе.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить