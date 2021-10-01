В Томской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Томской области зарегистрировали 97 случаев коронавируса, из медучреждений при этом выписали 56 человек.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный и региональный оперативные штабы.

Общее число заболевших в регионе достигло 43 749, выздоровевших — 36 654.

Коэффициент распространения COVID-19 на данный момент равен 1,07.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 171 случай коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia. Выздоровели при этом 146 жителей.

Всего с начала пандемии в городе заболели 30 834 человека.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.