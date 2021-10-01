В Нижегородской области подтвердили 572 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 572 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе зарегистрировали 170 235 заболевших. Выздоровели 155 672 жителя, в том числе 413 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 352 случая COVID-19 за сутки, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Из больниц выписаны 362 человека, а общее число выздоровевших в регионе достигло почти 67,6 тыс.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях постковидного синдрома.