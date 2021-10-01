Выставка конкурса Стенина открылась в центре Москвы

Избранные работы, поступившие на конкурс для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина, можно увидеть на Гоголевском бульваре в Москве. Уличная выставка открылась 1 октября.

Об этом сообщает РИА Новости.

На экспозиции представлено более 30 работ фотожурналистов из разных стран, в том числе из России, Канады, Мексики, Турции, Китая и Испании.

«Гоголевский бульвар — любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы: здесь переплетаются московская культура и история. Невероятно здорово, что победители нашего конкурса имеют возможность представить на такой площадке всё то, что их волнует, о чём они думают, за что переживают», — заявила куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы «Россия сегодня» Оксана Олейник.

На конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина в 2021 году поступило около 4,5 тыс. работ из 70 стран.

Лидером среди иностранных участников по количеству заявок стала Индия.

В августе сообщалось, что на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина по результатам онлайн-голосования выбрали лучший снимок.