Выставка конкурса Стенина открылась в центре Москвы

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Избранные работы, поступившие на конкурс для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина, можно увидеть на Гоголевском бульваре в Москве. Уличная выставка открылась 1 октября.
Выставка конкурса Стенина открылась в центре Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает РИА Новости.

На экспозиции представлено более 30 работ фотожурналистов из разных стран, в том числе из России, Канады, Мексики, Турции, Китая и Испании.

«Гоголевский бульвар — любимейшее место отдыха жителей и гостей столицы: здесь переплетаются московская культура и история. Невероятно здорово, что победители нашего конкурса имеют возможность представить на такой площадке всё то, что их волнует, о чём они думают, за что переживают», — заявила куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы «Россия сегодня» Оксана Олейник.

На конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина в 2021 году поступило около 4,5 тыс. работ из 70 стран.

Лидером среди иностранных участников по количеству заявок стала Индия.

В августе сообщалось, что на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина по результатам онлайн-голосования выбрали лучший снимок.

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