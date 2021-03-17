На конкурс Стенина подали 4,5 тысячи работ из 70 стран
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В свой новый год конкурс вновь расширил географию участников — впервые в его истории работы на конкурс прислали молодые фоторепортёры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго», — заявили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».
В топ также вошли репортёры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Затем идут представители Испании, Бразилии и Франции.
«Замыкают список лидеров фоторепортёры из Германии и Мексики, разделив между собой десятое место», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в конкурсе Стенина впервые приняли участие репортёры из Туниса, Таиланда и Конго.