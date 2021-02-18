В конкурсе Стенина впервые приняли участие репортёры из Туниса, Таиланда и Конго

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В международном конкурсе для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина впервые приняли участие представители Туниса, Таиланда и Республики Конго.
В конкурсе Стенина впервые приняли участие репортёры из Туниса, Таиланда и Конго
  • © РИА Новости / Фандулвази Джайкло

Об этом сообщает РИА Новости.

К середине февраля на конкурс поданы работы из десятков стран. В топ-5 по количеству заявок вошли Россия, Индия, Бангладеш, Иран и Бразилия.

Как заявила куратор Оксана Олейник, в 2021 году процессу подачи работ даже не потребовалось время, чтобы набрать обороты.

«С самых первых дней после старта конкурса мы стали получать очень сильные и яркие фотографии», — отметила она.

По её словам, тема COVID-19 в заявках присутствует, но не входит в число главных.

«Молодым фотографам интереснее рассказывать о приметах новой реальности, которую формирует пандемия в мире, чем просто тиражировать её образы. Как фотожурналистов, их интересуют новые ракурсы в развитии темы, а не её констатация, что говорит о зрелом, не ученическом подходе наших участников к выбору сюжетов», — сказала Олейник.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что стал известен состав жюри конкурса фоторепортёров имени Андрея Стенина.

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