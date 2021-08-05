На конкурсе Стенина выбрали лучшее фото по результатам онлайн-голосования
- © Рафид Ясар, Stenincontest
Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению интернет-пользователей, выиграла работа Рафида Ясара «Счастливый фермер» из Бангладеш. На снимке — крестьянин, демонстрирующий урожай цветной капусты.
«Я понимаю, что народное голосование — это ещё не Гран-при, но каждый голос — это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но, как бы там ни было, пусть победит сильнейший», — заявил Ясар.
Обладатель Гран-при станет известен в конце сентября. Также будут объявлены лауреаты, вошедшие в шорт-лист.
На конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина в 2021 году поступило около 4,5 тыс. работ из 70 стран.
Лидером среди иностранных участников по количеству заявок стала Индия.