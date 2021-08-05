На конкурсе Стенина выбрали лучшее фото по результатам онлайн-голосования

Короткая ссылка
На Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина выбрали лучший снимок по результатам онлайн-голосования.
На конкурсе Стенина выбрали лучшее фото по результатам онлайн-голосования
  • © Рафид Ясар, Stenincontest

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению интернет-пользователей, выиграла работа Рафида Ясара «Счастливый фермер» из Бангладеш. На снимке — крестьянин, демонстрирующий урожай цветной капусты.

«Я понимаю, что народное голосование — это ещё не Гран-при, но каждый голос — это знак поддержки. Не знаю, есть ли среди участников кто-то, кто жаждет победы в этом соревновании больше, чем я. Но, как бы там ни было, пусть победит сильнейший», — заявил Ясар.

Обладатель Гран-при станет известен в конце сентября. Также будут объявлены лауреаты, вошедшие в шорт-лист.

На конкурс молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина в 2021 году поступило около 4,5 тыс. работ из 70 стран.

Лидером среди иностранных участников по количеству заявок стала Индия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить