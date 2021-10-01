В Удмуртии выявили 260 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 260 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 260 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших в Ижевске (140 жителей), а также в Воткинске и Глазове.

Выздоровели за минувшие 24 часа 183 человека.

Также стало известно, что в Кемеровской области за сутки зарегистрировали 172 случая COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 57 048 человек, из больниц выписали 54 483 жителя.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о постковидном синдроме.

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