Иммунолог рассказала, что делать в случае появления симптомов вирусной инфекции у родственника

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что делать в случае появления симптомов вирусной инфекции у родственника.
Иммунолог рассказала, что делать в случае появления симптомов вирусной инфекции у родственника
  • РИА Новости

«При возможности нужно изолировать заболевшего и сразу же обратиться в соответствующие учреждения. Нужно провести обследование на наличие инфицирования», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, нежелательно пользоваться общей посудой, близких контактов лучше избегать. Как отметила Логина, правила те же самые, что и при обычных респираторных вирусных инфекциях.

«Но лучшее средство профилактики коронавируса — вакцинация», — добавила иммунолог.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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