Иммунолог рассказала, что делать в случае появления симптомов вирусной инфекции у родственника
- РИА Новости
«При возможности нужно изолировать заболевшего и сразу же обратиться в соответствующие учреждения. Нужно провести обследование на наличие инфицирования», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, нежелательно пользоваться общей посудой, близких контактов лучше избегать. Как отметила Логина, правила те же самые, что и при обычных респираторных вирусных инфекциях.
«Но лучшее средство профилактики коронавируса — вакцинация», — добавила иммунолог.
Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.