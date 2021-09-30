Российские медработники сообщили, что первые симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом

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Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал о новом симптоме COVID-19.
Российские медработники сообщили, что первые симптомы COVID-19 можно спутать с гриппом
  • РИА Новости

«Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если раньше пневмония могла развиться на седьмой день, то теперь это может произойти на третий.

Также у больных COVID-19 с первых дней наблюдаются симптомы, похожие на острый грипп, — боль и першение в горле, высокая температура.

«Истечение из носа, боли в горле, першение. Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведёт себя как при гриппе, но держится дольше», — рассказал врач Александр Эдигер.

Как отметил медик, существенно выражена и неврологическая симптоматика — головокружения, головные боли, слабость.

Ранее Елена Малинникова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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