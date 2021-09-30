В Нижегородской области зарегистрировали 563 случая коронавируса за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 563 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе за время пандемии коронавирусом заболели 169 663 жителя. Из медучреждений выписаны 155 259 человек, в том числе 394 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за сутки в Курской области выявили 211 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб. В больницах региона с коронавирусом и пневмониями находятся более 1800 пациентов.

Ранее Елена Малинникова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.