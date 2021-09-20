Доктор медицинских наук Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

«Медики достаточно часто в допандемийное время видели, когда человек заболевал и несколькими инфекциями. Поэтому нельзя утверждать на 100%, что, заразившись острой респираторной вирусной инфекцией, нельзя заболеть коронавирусом», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в настоящее время разрабатываются и прямые противовирусные препараты против COVID-19, и препараты, которые можно рассматривать для комплексной терапии против нескольких вирусов.

Малинникова также напомнила о важности вакцинации.

«Через полгода после первого курса вакцинации необходимо ревакцинироваться. Ревакцинация даёт ещё более стойкий иммунный ответ», — сказала она.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.