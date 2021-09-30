В Башкирии выявили 420 случаев COVID-19 за сутки

В Башкирии выявили 420 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в республике достигло 66 879, выздоровевших — 58 334, включая 512 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 282 792 человека. Оба компонента вакцины получили 1 175 839 граждан.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 488 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Всего в регионе заболели 101 558 жителей.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.