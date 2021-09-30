В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
С начала пандемии в области заболели 138 627 жителей, выздоровели при этом 119 890 человек.
На лечении в госпиталях находятся 4237 пациентов.
Всего в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 23 888 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.