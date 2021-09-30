В Кировской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На лечении в больницах находятся 4318 пациентов. Дома лечатся 7969 человек.
Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 354 жителя.
Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки заболели 356 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели 349 пациентов.
Всего в регионе выявлено 77 367 случаев COVID-19. Вылечились 65 775 жителей.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.