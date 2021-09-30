В Кировской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области подтвердили 145 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области подтвердили 145 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 4318 пациентов. Дома лечатся 7969 человек.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 354 жителя.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки заболели 356 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. Выздоровели 349 пациентов.

Всего в регионе выявлено 77 367 случаев COVID-19. Вылечились 65 775 жителей.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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