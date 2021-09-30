В Татарстане зарегистрировали 61 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 61 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в республике за время пандемии заболели 27 060 жителей. Выздоровели 23 246 человек, в том числе 55 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе подтвердили 169 случаев COVID-19 за сутки, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Общее число заболевших в городе достигло 30 663. Из больниц выписаны 27 736 жителей, включая 70 за последние 24 часа.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.