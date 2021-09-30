В Омской области зарегистрировали 362 случая COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 362 случая коронавируса за сутки.
В Омской области зарегистрировали 362 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 84 464. Выздоровели при этом 64 948 жителей, в том числе 466 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию в регионе прошли 623 073 человека, из них оба компонента вакцины получили 537 378.

Также стало известно, что в Новосибирской области выявили 176 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Из больниц выписаны 105 жителей.

Всего в области заболели 63 542 человека, вылечились 50 437.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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